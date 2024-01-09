هل يلزم القانون مربي الحيوانات بتوفير الرعاية الصحية؟.. قانوني يجيب

صدر خلال الفترة الماضية، قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي من شأنه أن ينظم عملية تربية الحيوانات داخل البيوت، واصطحابها في الشوارع، وفق ضوابط محددة.

وتساءل البعض خلال الفترة الماضية، حول مدى مراعاة القانون المسؤولية الطبية للحيوان من صاحبها، وذلك بهدف توخي الحذر قبل تربية الحيوان، حتى لا يقع صاحبها تحت طائلة القانون.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية الموقف القانوني من السلامة الصحية للحيوان، من مربيه، وفقا لما تضمنه القانون.

وقال محمد فراج المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر برقم 29 لسنة 2023، نظم حيازة الحيوانات الخطرة، سواء في الشوارع والأماكن العامة، أو تربيتها داخل المنزل وضمن سلامتها من مربيها.

وتابع: «وفقا للمادة 6 من القانون، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أيا من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض، لاعتداء من الحيوان الخطر.

3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر، أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.