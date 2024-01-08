البنتاجون: لا نخطط حاليا لسحب قواتنا من العراق كتب: أحمد شوقي 09:44 م | الإثنين 08 يناير 2024 البنتاجون أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها من العراق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «البنتاجون» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي البنتاجون: حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود من شرق المتوسط «القاهرة الإخبارية»: «البنتاجون» يؤكد استخدام الحوثيين زورقا مسيرا لاستهداف السفن لأول مرة «البنتاجون»: صفقة أمريكية محتملة لبيع بنادق لإسرائيل بـ147.5 مليون دولار البنتاجون القاهرة الإخبارية بقلم أحمد شوقي