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البنتاجون: لا نخطط حاليا لسحب قواتنا من العراق

كتب:

أحمد شوقي
09:44 م | الإثنين 08 يناير 2024
البنتاجون

البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها من العراق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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بقلم أحمد شوقي