«البنتاجون» تكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، مستجدات الحالة الصحية للوزير لويد أوستن الذي يتواجد في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني منذ 1 يناير الجاري، بعد تعرضه لمضاعفات عملية جراحية، معلنة عن أن المسؤول الأمريكي يتعافى بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة.

وقال باتريك رايدر، المتحدث باسم «البنتاجون» ردًا على أسئلة من صحيفة «نيويورك تايمز»، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خضع لإجراء طبي اختياري في والتر ريد في 22 ديسمبر الماضي، بعد يومين من عودته من رحلة استغرقت 5 أيام إلى الشرق الأوسط، بعدما عانى من ألم شديد، وفي 1 يناير من العام الجديد 2024، جرى نقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى والتر ريد ووضعه في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

أوستن يواصل مراقبة العمليات اليومية لـ«البنتاجون»

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بات رايدر، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم، مضيفًا في بيان، أن الوزير يتمتع بإمكانية الوصول التام عبر الاتصالات الآمنة المطلوبة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وتابع المتحدث باسم «البنتاجون»، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، منذ استئنافه مهامه مساء يوم الجمعة الماضي، تلقى تحديثات تشغيلية وقدم التوجيه اللازم لفريقه في الوزارة، وأضاف رايدر، أن الوزارة لا تعرف بعد موعد خروج وزير الدفاع لويد أوستن من المستشفى.

تفاصيل جديدة في تأخر إخطار مرض أوستن

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تحمل مسؤولية التأخير في الإخطار بمرضه، واعترف في بيان أصدره مساء أمس الأول السبت، بالمخاوف بشأن الشفافية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان رايدر، قال في وقت سابق، إنه نظرًا لأن رئيسة الأركان، كيلي إي. ماجسامين، كانت مريضة، فإنها لم تتمكن من تقديم إخطارات بشأن مرض أوستن حتى يوم الخميس، وقال الجنرال رايدر إن ماجسامين أبلغت في ذلك الوقت كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بشأن دخول وزير الدفاع إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يتم إبلاغه لعدة أيام بشأن مرض وزير الدفاع لويد أوستن، حتى أبلغه مستشار ساليفان يوم الخميس الماضي، فيما قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن هيكس لم يتم إخطارها حتى الخميس الماضي بأن أوستن دخل المستشفى وبمجرد إخطارها، بدأت هيكس في إعداد البيانات لإرسالها إلى «الكونجرس» ووضعت خططا للعودة من إجازتها في بورتوريكو إلى «واشنطن»، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إبلاغ رئيس هيئة الأركان المشتركة بدخول أوستن إلى المستشفى

وأوضح المسؤول بـ«البنتاجون»، أن هيكس كانت كان معها معدات اتصالات للبقاء على اتصال وتم تكليفها بالفعل ببعض الواجبات على مستوى الوزير يوم الثلاثاء الماضي.

من جانبه، قال مسؤول عسكري كبير إن الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أبلغ من قبل موظفيه يوم الثلاثاء الماضي، بدخول أوستن إلى المستشفى، فيما وصف نائب الرئيس السابق مايك بنس تأخر أوستن في الكشف عن دخوله المستشفى بالتقصير في أداء الواجب، مضيفا في حديثه لبرنامج «حالة الاتحاد» عبر شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن تعامل الوزير مع هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق.