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نبيل عمر لـ«الشاهد»: الشخصية المصرية ينقصها الجدية والالتزام

كتب:

محمد عزالدين
01:20 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
الكاتب الصحفي نبيل عمر

الكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن ظروف عمله جعلته يتعرف على الشخصية المصرية، من أدنى القاع لأعلى مستوى، لأنه من طين الأرض، مؤكدًا أن مساحة الثقة بينه وبين الأفراد تكون من أول لحظة.

وأضاف «عمر»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشخصية المصرية ينقصها الالتزام والجدية، مؤكدًا أنه يوجد حالة من عدم الجدية ونحتاج أن نكون «جد جدًا وملتزمين».

وأكد الكاتب الصحفي، أن هذا تراث قديم وليس جديد، خاصة مع انتشار فكرة «أنا ابن مين في المجتمع»، والإحساس بأن هناك تفاوتا في مؤسسات الدولة، وهذا منذ عقود طويلة.

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