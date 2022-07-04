«نبيل عمر»: ميليشيات الإخوان مارست عنفًا مفرطًا ضد المصريين قبل 30 يونيو

قال نبيل عمر، الكاتب الصحفي، إنّ حكم الإخوان، شهد أحداثًا عنيفة وبشعة في أنحاء مصر كافة، وخاصة محافظات «القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والمنصورة وطنطا وشبين وأسيوط وقنا»، وغيرها.

التنظيم المسلح الخفي لجماعة الإخوان المسلمين

وأضاف «عمر»، في حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «حروف الجر»، على راديو «نجوم إف إم»، أنّ المجتمع، حينها، بدأ في التفكير بطريقة نقدية حقيقية بعيدا عن العاطفة، موضحًا أن المصريين كانوا على علم بأن تنظيم الإخوان المسلمين لديه ميلشيات مسلحة خفية تُحرك الأحداث طوال الوقت.

وأوضح الكاتب الصحفي أن التخفي هو السمة الأساسية في التنظيم المسلح الإخواني، لافتًا إلى أن التنظيم المسلح لم يظهر إلا وقت العمليات وممارسة العنف: «التنظيم أظهر عنفا مفرطا».

إصرار مرسي على رفض مهلة الجيش وفكرة المصالحة

ولفت إلى أنّ بيان القوات المسلحة أمهل التنظيم 48 ساعة، للمصالحة، مشيرًا إلى أن محمد مرسي لم ينتظر انتهاء المهلة وخرج في اليوم التالي مباشرة وأصدر بيان رفض فيه محاولات التعاون وتمسك بما يسميه الشرعية.

رفض مرسي للمهلة مَثّل تحديًا للشعب

وأكد الكاتب الصحفي أن البيان عكس عدم رغبة مرسي في المصالحة، وعدم تغيير الجماعة للنهج الذي تسير عليه في الحكم، وعكس أيضًا تحديًا للشعب، فيما يمكن أن يفعله حيال هذا الأمر، مؤكدًا أن حديثه بالرفض تم توجيهه للشعب وليس للجيش: «المصريين منذ يوم 30 يونيو نزلوا إلى كل ميادين مصر»، ووصف «عمر»، وجهة نظر الإخوان حول حجم الجماهير في الشارع بأنها كانت قاصرة.