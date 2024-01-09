القصة الكاملة للكشف الأثري في البهنسا.. 25 مومياء تبوح بأسرار الدفن

كشف أثري جديد بمنطقة البهنسا في محافظة المنيا يشير إلى أن المنطقة لا تزال تبوح بالعديد من الأسرار وطرق الدفن بها خلال العصور المختلفة، حيث نجحت البعثة الأثرية الإسبانية من جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم في الكشف عن عدد من المقابر التي تعود للعصرين البطلمي والروماني، وعدد من المومياوات من العصر الروماني، وذلك خلال أعمال حفائرها بمنطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا جنوب محافظة الجيزة.

كشف مقابر تعود للعصر الروماني

وقال الدكتور عادل عكاشة رئيس منطقة آثار مصر الوسطى، إن البعثة نجحت في كشف مقابر تعود للعصر الروماني، في منطقة البهنسا، يتمثل في حفرة في الصخر الطبيعي في باطن الأرض، عبارة عن بئر من الحجر تنتهي بباب مغلق بالطوب اللبن يؤدي إلى حفرة كبيرة عثر بداخلها على مجموعة من التوابيت الفارغة وأخرى مغلقة بداخلها مومياوات.

العثور على عدد كبير من المومياوات

وأشار إلى العثور على عدد كبير من القطع الأثرية والمومياوات، و23 مومياء محنطة خارج التوابيت، و4 توابيت ذات شكل آدمي يوجد بداخل أحدها مومياوتان وقنينات عطور نذرية صغيرة.

العثور على مبنى مهدوم من الكتل الحجرية

كما تمكنت البعثة من الكشف عن عدد من الكتل الحجرية التي تعود لمبني مهدم، مرسوم بداخله رسومات نباتية وعناقيد من العنب ومجموعات من الحيوانات والطيور وثعابين الكوبرا.

قرية البهنسا في المنيا

وتعد قرية البهنسا إحدى أشهر المناطق الأثرية في محافظة المنيا، والتي تقع شمال المحافظة، وإحدى المدن الأثرية، حيث عُثر فيها على أثريات ترجع إلى العصر اليوناني الروماني، وتحتوي على آثار من مختلف العصور التي مر بها التاريخ المصري حيث تشتمل هذه القرية على الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية حتى آثار التاريخ الحديث متواجدة متمثلة في المباني والقصور التي يرجع عمرها إلى أكثر من مائة عام.