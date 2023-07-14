لماذا لقب المواطنون قرية البهنسا ببقيع مصر؟.. أمين الفتوى يجيب لقناة الناس

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الأضرحة هي الأكثر شهرة وانتشاراً بين قرى مصر، لافتاً إلى أنَّه «لكل بلد تجد ضريحاً لأحد أولياء الله الصالحين مثل «سيدي أبي الحجاج الأقصري» بالأقصر وقنا.

الورداني: قرية «البهنسا» أكثر ربوع مصر شهرة

وأضاف «الورداني» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «إسلامنا بالمصري» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ قرية «البهنسا» هي أكثر ربوع مصر شهرة وتعد لؤلؤة مضيئة وتقع القرية بمحافظة المنيا، موضحاً سبب شهرتها الذي يرجع إلى وجود عدد كبير من الأضرحة لأولياء الله الصالحين.

قرية بهنسا وأضرحة الأولياء والصالحين

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً عن قرية بهنسا وأضرحة أولياء الله الصالحين، «اشتهرت القرية بدرجة كبيرة ليتم إطلاق لقب عليها بين الأهالي وهو «بقيع مصر» بسبب أنها تضم عدد كبير بالآلاف من شهداء الصحابة ومن بينهم بعض «البدريين الذين دفنوا فيها» وأتوا إلى مصر مع الفتح الإسلامي للبلاد مع سيدنا عمر بن العاص وصار اسمها «مدينة الشهداء» وأحياناً تُسمى «بقيع مصر».