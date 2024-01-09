مفاجأة.. 10 قنوات مفتوحة تنقل كأس الأمم الإفريقية مجانًا

تستعد كوت ديفوار لفتح ملاعبها بعد أيام قليلة، لاستقبال الحدث الأكبر في القارة السمراء، وهي بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق يوم السبت المقبل.

تُفتتح البطولة، بمواجهة كوت ديفوار، صاحب الأرض، بنظيره غينيا بيساو، على أن تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، بشكل حصري.

وينشر «الوطن سبورت» 10 قنوات مفتوحة ستنقل مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تشارك فيها منتخب مصر.

قنوات مفتوحة تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا

ويستهل منتخبنا الوطني مبارياته في اليوم الثاني من البطولة القارية، بمواجهة قوية أمام موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

وتأتي قائمة القنوات المجانية المفتوحة التي ستنقل مباريات منتخب مصر، وكأس أمم أفريقيا، كالتالي:

1- قمر Hispasat 30w.. سينقل البطولة كاملة على قنوات Sport TV

2- قمر SES-4 22W.. القناة الجزائرية ستبث عددًا من المباريات منهم المباراة الافتتاحية والنهائي ومباريات منتخب الجزائر

3- قمر Nailsat 7W .. القناه الجزائرية ستبث عددًا من المباريات من ضمنهم الافتتاح والنهائي ومباريا ت منتخب الجزائر

4- قمر Amos 4W.. سينقل البطولة كاملة على قنوات 5Sport hd و 5Plus HD و 5Live HD و 5Stars HD و 5Gold

5- قمر Bulgariasat 1.9E سيبث البطولة كاملة على قناة Max sport

6- قمر Hotbird 13E سيبث بعض مباريات البطولة على قناة Solo Calcio

7- قمر Astra 23E سيبث البطولة كاملة على قناة ziggo sport HD

8- قمر Hellasat 39E سيبث البطولة كاملة على قنوات Max sport

9- قمر Turksat 42E سيبث البطولة كاملة على قناة TV 8.5 HD

10- قمر Azerspace 45E سيبث البطولة كاملة على قناة Max sport