استثمارات هاربة من إسرائيل.. تباطؤ إبرام الصفقات وارتفاع الأسعار السبب

يتواصل هروب الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر، إذ شهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضًا كبيرًا حسب تقرير وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ يظن كثير من المستثمرين أن الاستثمار في إسرائيل يواجه حاليًا كثيرًا من المخاطر، فيما سجل قطاع رأس المال الاستثماري في إسرائيل تباطؤا حادًا في إبرام الصفقات.

وشهدت استثمارات أكتوبر الماضي انخفاضًا كبيرًا، إذ بلغت الاستثمارات 325 مليون دولار عبر 120 صفقة، فيما بلغت مليار دولار عبر 232 صفقة في سبتمبر الذي سبق الحرب بأيام، وفقًا لصحيفة «الفايننشال تايمز» في تقرير آخر لها.

انسحاب رابع أكبر شحن حاويات في العالم من التعامل مع إسرائيل

ومؤخرًا، أعلنت شركة «كوسكو» الصينية، وقف جميع عمليات الشحن التجاري من وإلى إسرائيل؛ في خطوة واضحة لوقف التعاملات التجارية بين إسرائيل وأحد شركائها الاقتصاديين.

وقالت هيئة الموانئ والشحن الإسرائيلية، وفقًا لموقع «إسرائيل هايوم»، إنّها تتحقق من التقارير فيما رفضت الشركة الصينية الرد على طلب وكالة «رويترز» للإدلاء مزيد من التفاصيل.

تعد كوسكو رابع أكبر شركة شحن حاويات في العالم ويبلغ حجم سوقها 12% من إجمالي حركة البضائع العالمية في الحاويات.

وقال مسؤول في الصناعة لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إنَّ شركة «كوسكو» كبيرة وقوية للغاية وإنَّ القرار ليس قرار الشركة الإسرائيلية بل قرار الشركة الصينية، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار قد يؤثر على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل مواد البناء والمواد الخام والسلع البيضاء ومنتجات النسيج و الألعاب وهذا يمكن أن يؤثر على الطعام قليلاً.

القرار مهم وقد يؤدي إلى زيادة الأسعار في إسرائيل

يقول إيلاد برشان، وهو وسيط جمركي وخبير ومؤسس مشارك لمنصة الشحن الدولي (SlickChain) لـ«إسرائيل هايوم» إنَّ هذا القرار مهم وقد يؤدي إلى زيادة الأسعار في إسرائيل إذ أن تناقص المعروض سيؤدي إلى ضغط الطلب ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار.

فيما توقع تشن هيرزوج الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لشركة (BDO) الاستشارية أن يؤدي هذا القرار إلى تأثير محلي على مواعيد التسليم وزيادة في تكاليف النقل، خصوصًا أنَّ الشركة الصينية التي أوقفت تعاملها مع إسرائيل مسؤولة عن نحو 12% من الحجم العالمي لحركة الحاويات، مبينًا أنَّه طالما لم تتوقف الشركات الإضافية عن القدوم إلى إسرائيل فمن غير المتوقع حدوث ضرر كبير.

سبب الانسحابات العالمية

ويعود التباطؤ في الاستثمار لارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض التقييمات العامة للاقتصاد الإسرائيلي نظرًا للاضطرابات الأمينة والسياسية.

وأفادت شركة أبحاث السوق المحلية بأنَّ 40% من شركات التقنية ألغيت اتفاقاتها أو تأخرت، فيما أبلغت 70% من شركات التقنية أنَّها أجلت أو ألغت طلبات ومشروعات مهمة الخاصة بها.