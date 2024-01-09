وزيرة الخارجية الألمانية خلال مقابلة نظيرها المصري: قلقون من اتساع رقعة حرب غزة

وجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الشكر والتقدير للوزير سامح شكري على حسن الاستقبال والضيافة في مصر، مؤكدة على سعادتها بزيارة مصر والتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ ناقشا العديد من الموضوعات حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعرضت لاستهدافات عديدة وتدرك جيدا معنى مكافحة الإرهاب، وهناك قلق حول ما يحدث في المنطقة، إذ أنه من الممكن تحول هذا الصراع إلى صراع أكبر حيث تتسع رقعته، مؤكدة على رفضها ذلك.

وأكدت، على ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية، فالعديد من الأبرياء في غزة يعانون.