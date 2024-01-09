ماجي الحلواني تحيي ذكرى زوجها حمادة إمام: «حبيب القلب والروح»

أحيت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذ الإعلام ذكرى رحيل الكابتن حمادة إمام لاعب نادي الزمالك، والملقب بالثعلب، اليوم، بمناسبة مرور ثماني سنوات على رحيله.

8 ثمان على رحيل حمادة إمام

ونشرت ماجي الحلواني عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعهما بزوجها الراحل، وعلقت عليها: «الذكري الثامنة لرحيل حبيب القلب والروح. اللهم ارحم الغالي رحمات واسعة واسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين».

معلومات عن حمادة إمام

- ولد حمادة إمام في حي المنيرة بالقاهرة، وكان والده ضابط سابق، وحارس مرمى المنتخب المصري.

- انضم حمادة إمام إلى ناشئين الزمالك في عام 1957.

- التحق بالفريق الأول عام 1958، ليستمر معهم حتى عام 1974.

- في تلك الفترة، فاز حمادة إمام بألقاب الدوري المصري في ثلاث مناسبات والكأس في 4 مرات.

- تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام في تاريخه، تلك التى لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى في 1966.