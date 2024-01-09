ماجي الحلواني تحيي ذكرى زوجها حمادة إمام: «حبيب القلب والروح»
كتب:
إلهام الكردوسي
01:51 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
حمادة إمام وماجي الحلواني
أحيت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذ الإعلام ذكرى رحيل الكابتن حمادة إمام لاعب نادي الزمالك، والملقب بالثعلب، اليوم، بمناسبة مرور ثماني سنوات على رحيله.
8 ثمان على رحيل حمادة إمام
ونشرت ماجي الحلواني عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعهما بزوجها الراحل، وعلقت عليها: «الذكري الثامنة لرحيل حبيب القلب والروح. اللهم ارحم الغالي رحمات واسعة واسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين».
معلومات عن حمادة إمام
- ولد حمادة إمام في حي المنيرة بالقاهرة، وكان والده ضابط سابق، وحارس مرمى المنتخب المصري.
- انضم حمادة إمام إلى ناشئين الزمالك في عام 1957.
- التحق بالفريق الأول عام 1958، ليستمر معهم حتى عام 1974.
- في تلك الفترة، فاز حمادة إمام بألقاب الدوري المصري في ثلاث مناسبات والكأس في 4 مرات.
- تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام في تاريخه، تلك التى لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى في 1966.