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في ذكرى ميلاده.. طائرة خاصة إلى غزة لإحضار حمادة إمام لخوض مباراة القمة

كتب:

شادي ممدوح
03:51 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
حمادة إمام

حمادة إمام

تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد حمادة إمام، نجم الزمالك السابق، الذي يعد واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والقلعة البيضاء، بحكم مهارته الكبيرة وقدراته الهجومية داخل المستطيل الأخضر.

الثعلب الكبير كما يٌلقب الراحل حمادة إمام، نجح في الاستحواذ على مكانة كبيرة في قلوب جماهير الزمالك، بسبب قدراته على مراوغة الخصوم والتلاعب بهم، وإحراز أهداف ممتعة، تنتزع الآهات من الجماهير من فرط روعتها، وهو يعد أحد أبرز نجوم مدرسة الفن والهندسة على مدار تاريخ قلعة ميت عقبة.

محمد يحيى الحرية إمام، الشهير بحمادة إمام، ولد في 28 نوفمبر عام 1943، وهو أحد أهم رموز القلعة البيضاء، نجل يحيى الحرية، إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في الأربعينيات، أحد أفضل الحراس بتاريخ الكرة المصرية.

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