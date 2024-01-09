«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يفجر مربعات سكنية كاملة في خان يونس 

أفادت مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل عنها، باستمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يفجر منازل ومربعات سكنية كاملة في خان يونس.

وأضاف المراسل أن القصف الإسرائيلي يستهدف مخيمات المحافظة الوسطى بغزة، والطائرات الإسرائيلية تنفذ أحزمة نارية في شرق خان يونس، وأن المسيرات الإسرائيلية تطلق النار تجاه مستشفى شهداء الأقصى.