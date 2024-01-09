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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يفجر مربعات سكنية كاملة في خان يونس 

كتب:

هانى حسن
01:35 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل عنها، باستمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يفجر منازل ومربعات سكنية كاملة في خان يونس. 

وأضاف المراسل أن القصف الإسرائيلي يستهدف مخيمات المحافظة الوسطى بغزة، والطائرات الإسرائيلية تنفذ أحزمة نارية في شرق خان يونس، وأن المسيرات الإسرائيلية تطلق النار تجاه مستشفى شهداء الأقصى.

 

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بقلم هانى حسن