إصابة 14 فلسطينا في اقتحام إسرائيلي لمخيم عسكر القديم بنابلس

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن هناك 14 إصابة بمخيم عسكر القديم، حيث قامت قوة خاصة باقتحام هذا المخيم وبعد ذلك جاءت التعزيزات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على تخوم مدينة نابلس.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيمي عسكر القديم ومخيم بلاطة، وكانت ترافقهم جرافة، وقامت القوة باعتقال عدد من الفلسطينيين، كما وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وتابعت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزلا ثم انسحبت من المكان، لكن وقعت 14 إصابة نقلت إلى مستشفيات نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال طولكرم ونور شمس لأكثر من 6 ساعات في عملية اقتحام موسعة، واستهداف المدنيين بوابل من الرصاص.