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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حي الطيرة وسط رام الله

كتب:

يارا أشرف
10:38 م | الأحد 07 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الطيرة وسط رام الله.

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