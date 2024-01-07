«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حي الطيرة وسط رام الله كتب: يارا أشرف 10:38 م | الأحد 07 يناير 2024 صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الطيرة وسط رام الله. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وائل الدحدوح: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهدافي.. ولا يحترم الرسالة الإعلامية الخارجية الفلسطينية تعلق على حديث الاحتلال الإسرائيلي عن «اليوم التالي للحرب» هآرتس: الاحتلال الإسرائيلي يمدد خدمة الجنود من 32 شهرا إلى 3 سنوات الصاروخ الشبح.. سلاح الفصائل الذي يسبب صداعا في رأس الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي رام الله بقلم يارا أشرف