محافظ مطروح: تطوير متحف التراث في سيوة ومناقشة مقترح لعمل «أطلس» للفلكلور

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه سيتم تطوير متحف التراث السيوي في مركز ومدينة سيوة، وذلك ليتواكب مع التطوير الذي يجري في المدينة، بهدف جمع التراث بكل تفاصيله داخل المتحف في ظل الخطة التي جرى وضعها للاهتمام بتراث المحافظة وهويتها الثقافية القديمة والتي نفتخر بها جميعاً.

لجنة تراث مطروح

وأضاف محافظ مطروح، اليوم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك اهتمام من جانب المحافظة بالموروث الثقافي الذي تتميز به مطروح ويعكس تاريخ قبائل مطروح وتراثها العريق، ويختلف عن غيرها من المحافظات الأخرى، كما جرى تشكيل لجنة خاصة بالتراث تضم مجموعة من الأدباء والمثقفين المهتمين بتراث القبائل، وتتولى جمع تراث البادية وتنفيذ فعاليات وأنشطة مختلفة من شأنها الحفاظ عليه وتعريف جميع الأجيال الجديدة والمقبلة بالتراث الأصيل الذي تتمتع به مطروح.

مقترح أطلس الفلكلور

وأشار المحافظ إلى أن لجنة التراث تقدمت بمقترح إلى المحافظة بعمل أطلس الفلكلور الشعبي ليتم جمع فيه اللكنة البدوية ومصطلحاتها ومعانيها وجميع المفردات الخاصة بها مع الاهتمام بجميع الأشياء المتعلقة بتراث مطروح في مختلف المجالات، وجرى الموافقة عليها، وجار العمل على تنفيذ هذا المقترح من خلال أعضاء اللجنة والتي يترأسها الدكتور حمد خالد شعيب، رئيس لجنة التراث بالمحافظة، وعضوية مجموعة من المثقفين والأدباء والمفكرين والكتاب من أبناء محافظة مطروح.