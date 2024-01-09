«العامة للاستثمار»: مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنتجع الطبي في الجيزة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر عبارة عن منتجع للاستشفاء ويندرج تحت السياحة العلاجية، لافتا إلى أن المنطقة الاستثمارية تملكها الهيئة العامة للاستثمار وأن المنتجع تم الانتهاء منه منذ ما يقرب من 3 سنوات.

سبب تأجيل إطلاق المنتجع 3 سنوات

وأضاف «هيبة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، أن جائحة كورونا تسببت في تأخير تسجيل المنتجع الطبي بعد الانتهاء منه، وأنه جارٍ الآن الاستفادة منه بمشاركة القطاع الخاص.

توقيع الهيئة العامة ومجموعة مكسيم للاستثمار عقد إطلاق أول منتجع طبي بمصر

وأردف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستملك لكن لن تستحوذ على الإدارة وستتركها إلى القطاع الخاص مع تقاسم العائد والربح، بعد توقيع الهيئة العامة ومجموعة مكسيم للاستثمار عقد إطلاق المنتجع.