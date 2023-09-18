الهيئة العامة للاستثمار تكرم 30 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

قامت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتنظيم يوم للتفوق، لتكريم ثلاثين من أبناء العاملين بالهيئة في المراحل الدراسية المختلفة، تحت رعاية السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور اللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتور محمد سالم، رئيس مجلس النقابة، نادر الصاوي، نائب رئيس النقابة.

مشاركة البورصة المصرية

كما شارك في التكريم محمد سليم، مدير البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، محمد الشريف، مدير الترويج بالبورصة المصرية، وهند جمال، مدير العلاقات العامة بالبورصة المصرية، نيابة عن أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

أهمية العلم وأثره في إثراء حياة الإنسان

وأكّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية العلم وفضله وأثره في إثراء حياة الإنسان والمجتمع في مختلف العصور، مشيدًا بقدرة العاملين في الهيئة على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والنجاح في تنشئة جيل متفوق، وقدم اللواء ياسر عباس الشكر لقيادة النقابة على اهتمامهم بتعميق الروابط الاجتماعية للعاملين بالهيئة.

ثقافة الاستثمار بسوق المال

واغتنم محمد سليم، مدير البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، فرصة المشاركة في احتفال التكريم، وأهدى المكرمين سلسلة «المستثمرون الخمسة» القصصية، وهي أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، وأهمية الاستثمار، وشرح لماهية الأسهم والسندات، وآليات الاستثمار في البورصة.