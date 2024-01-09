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وزير خارجية أمريكا: يجب حماية المدنيين في غزة ومنع توسيع رقعة الصراع

كتب:

شريف سليمان
08:40 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تركز على إعادة المحتجزين في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وذكر بلينكن أنه يجب حماية المدنيين في غزة ومنع توسيع رقعة الصراع، و«نعمل من أجل إرساء سلام دائم في المنطقة».

وواصل وزير الخارجية الأمريكي: «الدعوى ضد إسرائيل بالعدل الدولية تشتت جهود احتواء التصعيد، ويجب إدخال الطعام والمواد الأساسية إلى غزة دون عراقيل».

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بقلم شريف سليمان