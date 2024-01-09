خبير سياسي: توقعات بوقف إطلاق النار بغزة بعد اجتماع إسرائيل مع بلينكن

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بعدوانه ضد قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، إضافة إلى تصعيده للهجوم ببعض المناطق أبرزها خان يونس، لافتا إلى أن الأنظار تتجه إلى اجتماع بلينكن مع الجانب الإسرائيلي.

توقعات بوقف وشيك لإطلاق النار بحرب غزة

وأضاف «الرقب» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من المتوقع أن يسفر الاجتماع بين إسرائيل والولايات المتحدة عن وقف لإطلاق النار، خاصة مع إعلان الاحتلال وصول حرب غزة إلى مرحلته الثالثة.

أيمن الرقب: الاحتلال يعلن دخول الحرب مرحلته الثالثة

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه بقصد بالمرحلة الثالثة من الحرب إعادة التمركز في نقاط قطاع غزة، وشن بعض العمليات النوعية، بحسب ما أوضح الاحتلال الإسرائيلي.