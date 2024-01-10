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سعر علف الدواجن اليوم.. تراجع 300 جنيه للطن

كتب:

خير الله فؤاد
08:24 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
علف الدواجن

علف الدواجن

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، سعر علف الدواجن اليوم، إذ تراجع بنحو 350 جنيها لكل طن، وهو الأمر الذي يصب في صالح مربي الدواجن في شتي ربوع محافظات الجمهورية.

سعر علف الدواجن اليوم

وأوضح «عبد العفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر علف الدواجن اليوم تراجع بشكل ممتاز، إذ سجل ما يلي: 

- سجل سعر طن علف الدواجن اليوم 22 ألفا و700 جنيه، وسط تراجع بلغ 250 جنيها لكل طن.

- بلغ سعر طن علف الدواجن اليوم 22 ألفا و550 جنيها، وسط تراجع بلغ 300 جنيه لكل طن.

- سجل سعر طن علف الدواجن اليوم 22 ألفا و600 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

توقعات بمزيد من التراجع في سعر علف الدواجن 

وأشار إلى أن التراجع الكبير الذي شهده سعر طن علف الدواجن، يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من خفض الجمارك على الأعلاف؛ بما يصب في تراجع أسعار الأعلاف، وكذلك الدواجن التي تعد الأعلاف المصدر الرئيسي بالنسبة لغذائها.

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