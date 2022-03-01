أسعار علف الدواجن اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 في الأسواق المحلية

تستحوذ كلمة أسعار علف الدواجن على نسب مرتفعة من المشاهدة على المحرك العالمي «جوجل» خاصة في ظل التغيرات السعرية التي تشهدها الدواجن، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومنها أسعار العلف.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار علف الدواجن اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، وفق بيان شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية:

أسعار علف الدواجن

وجاءت أسعار علف الدواجن للطن ما بين 5200 جنيه إلى 16 آلاف جنيه، وقد جاءت الأنواع والأسعار كالآتي:

بذرة صويا نحو 12 ألف للطن.

جلوتوفيد نحو 5500 جنيه.

جيلوتين بنحو 15 ألف جنيه.

جيلوتين 60% مستورد 16 ألف جنيه.

دي دي جي اس أمريكي 7 آلاف جنيه.

ذرة أصفر روماني نحو 6300 جنيه، والبرزيلي والأرجنتيني حوالي 6700 جنيه، أوكراني 6200 جنيه، وأمريكي 5200 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في المحلات التجارية

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في المحلات التجارية كالآتي:

طبق أوراك ديك رومي سعر الكيلو 70 جنيهًا.

طبق رومي فليه وزن كيلو جرام 122 جنيهًا.

دجاجة كاملة متبلة بسعر 63 جنيهًا للكيلو.

دبابيس دجاج متبلة 62 جنيهًا.

كبدة الديك الرومي سعر الكيلو 53 جنيهًا.

فليه دجاج «بانيه» بسعر 105 جنيهات للكيلو.

دجاج اسكالوب بالبقسماط 114 جنيهًا.

أجنحة دجاج تندوري سعر الكيلو 41 جنيهًا.

برجر دجاج سعر الكيلو 95 جنيهًا.

شاورما دجاج بسعر 100 جنيه.

دبابيس فراخ تندوري سعر الكيلو 53 جنيها.

أوراك دجاج متبلة بسعر 53 جنيهًا.

طبق كفتة دجاج بسعر 94 جنيهًا.

شيش طاووق تندوري 108 جنيهات للكيلو.

وبحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات لـ«الوطن» فإن هناك العديد من العوامل التي تحدد أسعار الدواجن في السوق المحلي، منها أسعار العلف، والطاقة والعلاج وغيرها، موضحًا أن آليات العرض والطلب تؤثر أيضا على الأسعار.