قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية كتب: حسن سمير 10:11 م | الثلاثاء 09 يناير 2024 قوات الاحتلال - أرشيفية أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير خارجية أمريكا: يجب حماية المدنيين في غزة ومنع توسيع رقعة الصراع سقوط شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأهالي وسط غزة الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي برتبة رقيب خلال المعارك في غزة مفاجأة مدوية عن صاحب فكرة أنفاق غزة.. تلقبه إسرائيل بـ«رأس الأفعى».. عاجل غزة فلسطين قوات الاحتلال جنين الضفة الغربية بقلم حسن سمير