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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية

كتب:

حسن سمير
10:11 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
قوات الاحتلال - أرشيفية

قوات الاحتلال - أرشيفية

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية.

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