برلمان كوريا الجنوبية يتخذ قرارا تاريخيا بحظر استهلاك لحوم الكلاب

أصدرت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية «البرلمان»، قرارا تاريخيا، يخص مشروع قانون يحظر استهلاك لحوم الكلاب، مما يمهد الطريق لإنهاء هذه الممارسة قانونيا التي فقدت شعبيتها في العقود الأخيرة.

حظر تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل تناول لحومها

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، فإن البرلمان وافق على مشروع القانون الذي يحظر تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل تناول لحومها، بأغلبية 208 أصوات، وامتناع عضوين عن التصويت.

وكان حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، قد سعا بشكل مشترك من أجل حظر استهلاك لحوم الكلاب بالبلاد، وسط تزايد الوعي بحقوق الحيوان، وزيادة عدد أصحاب الحيوانات الألفية في البلاد.

وكانت السيدة الأولى كيم كيون، قد أعلنت عن دعمها للحظر، قائلة إن حظر هذه الممارسة كان أحد تعهدات الحملة الرئاسية للرئيس يون سيوك-يول، مؤكدة أن الرئيس الكوري الجنوبي وحرمه، محبان للحيوانات الأليفة، ويعيشان مع 4 كلاب و3 قطط.

تقديم إعانات حكومية لمساعدة العاملين في صناعة لحوم الكلاب

ويدعو مشروع القانون أيضا، إلى تقديم إعانات حكومية لمساعدة العاملين في صناعة لحوم الكلاب على تبديل وظائفهم، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في عام 2027، بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات.

وقد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة عامين كحد أقصى أو غرامة تصل إلى «30 مليون وون كوري، ما يعادل 22 ألف دولار و768)، ورحبت جماعات حقوق الحيوان بكوريا الجنوبية على الفور بالحظر.