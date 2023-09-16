تمهيدا لحظرها.. شروط جديدة لحيازة كلاب «بولي» الأمريكية في بريطانيا

أعلنت كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة، عن اجراءات جديدة تخص حيازة البريطانيين للكلاب من سلالة «بولي» الأمريكية، وذلك بعد تسببها في حوادث وفاة، نتيجة عقر أشخاص في بريطانيا مؤخراً.

تسجيل كلاب بولي والاحتفاظ بها مقيدة بالأماكن العامة

ونقلت صحيفة جارديان البريطانية عن مسؤولين بيطريين أنه سيتعين تسجيل الكلاب من سلالة بولي، والاحتفاظ بها مقيدة ومكممة في الأماكن العامة، بعدما تسببت فيما يقرب من نصف جميع الهجمات على البشر والكلاب التي قُتلت منذ عام 2021.

وقالت كبيرة الأطباء البيطريين إنه لن يتم إعدام الكلاب الموجودة من هذه السلالة، ولكن سيُطلب من المالكين التسجيل وإبقائها مقيدة ومكممة في الأماكن العامة.

سيتم حظر هذه السلالة بحلول نهاية العام

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق أمس الجمعة، أنه سيتم حظر هذه السلالة بحلول نهاية العام، بعد وفاة رجل في ويست ميدلاندز متأثرًا بعقره من كلب من سلالة بولي الأمريكية.

وبحسب إحصائيات فإن 6 من كل 10 هجمات الكلاب المميتة على الناس، كانت من هذه السلالة، و3 هجمات من كل 7 هجمات هذا العام.