موعد فتح التسجيل لشقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار والأماكن المتاحة

يترقب آلاف المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، موعد الطرح للتقدم إليها، ومن المقرر أن يتم طرحها في مدن «الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية»، وفقا لما صرحت به وكشفت عنه مصادر في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

وكشفت المصادر في حديثها لـ«الوطن» تفاصيل واشتراطات التعاقد والموعد المحتمل للإعلان عن سقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار في النقاط التالية:

-الموعد المحتمل لطرح الشقق أمام المواطنين بالمدن المتوفرة بها الشقق سيتم الإعلان عنها قبل نهاية شهر ماوس 2024.

- يشترط أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري لكل مواطن 6 آلاف جنيه شهريا للفرد، و8 آلاف جنيه شهريا للأسرة.

- المساحات المتوفرة بالوحدات السكنية سيتكون 75 مترا مربعا، و 90 مترا مربعا.

- القيمة الإيجارية لشقق مساحة 90 متر، سيكون 1500 جنيه شهريا تشمل مصاريف الإدارة.

- القيمة الإيجارية لطرح الشقق شهريا سيكون 1200 جنيه للشقة 75م2 وتشمل مصاريف الإدارة والتحصيل والصيانة وتكون هناك نسبة زيادة 7 % سنويا.

- الحد الأقصى للمدة الإيجارية 7 سنوات وتجدد حسب رغبة العميل دون وجود دعم نقدي، وتتم بالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.

- يقوم المواطن بتسديد مقدم حجز الوحدة السكنية، بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة، على أن يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.