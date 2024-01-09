وزير الإسكان يختتم جولته في السويس بزيارة المنطقة الصناعية بعتاقة

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته في مدينة السويس الجديدة، بمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق «الطرق - مياه الشرب - الصرف الصحي والصناعي»، وكذا المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وطرحها لخدمة سكان المدينة «سوق تجارية - مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية - قسم شرطة ووحدة إطفاء - غيرها».

كما تابع وزير الإسكان، موقف المنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، والتي تبعد عن مدينة السويس 12 كيلومترا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2218 فدانا، مكتملة المرافق «مياه - صرف - طرق - كهرباء - غاز - اتصالات»، وتضم الأنشطة التالية: صناعي بإجمالي مساحة 1360 فدانا، وخدمي بإجمالي مساحة 85 فداناً، وإداري وتجاري بمساحة 6 أفدنة، ومنطقة حرة بإجمالي مساحة 200 فدان، إضافة إلى مسطحات خضراء وطرق بمساحة إجمالية 385 فداناً.

واستعرض الوزير، موقف أعمال المرافق بالمدينة، إذ أوضحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه يتم تغذية منطقة عتاقة الصناعية من محطة رفع بطاقة 30 ألف م3/يوم، من نقطة ربط مع هيئة قناة السويس، وجار طرح أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة إجمالية 52 ألف م3 يومياً، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الطرق بالمرحلة العاجلة، 76%، وشبكات المياه 48%، وشبكات الصرف الصحي 80%.

وأضافت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه جار الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، ومدرسة تعليم أساسي 33 فصلا، وحضانة، كما يوجد بالمدينة مكتب بريد خليج السويس؛ لتوفير الخدمات البريدية بالمدينة، وتوفير متطلبات واحتياجات الشركات والمصانع بالمنطقة، بجانب طرح تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المتنوعة.