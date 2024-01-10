أضرار لـ«الزنجبيل» تؤدي إلى قرحة المعدة.. «متشربيهوش لو كنتي حامل»

يعد الزنجبيل من ضمن النباتات التي لها فوائد لا حصر لها، سواء بإضافتها على الطعام، أو بشربها كسائل دافئ لمعالجة مشاكل الصدر والسعال، ويفضل شربه في فصل الشتاء، نظرا لبرودة الجو الذي يصحبه نزلات الإنفلونزا والبرد، ولكن يوجد بعض الأشخاص يفضل عدم تناولهم من الزنجبيل، أو تناوله بالقدر المناسب لكي لا يؤذي المعدة، وفقًا لنصيحة الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة.

نبات الجنزبيل من النباتات العطرية التي تؤدي لقرحة المعدة

وأوضح أستاذ الصحة العامة خلال مداخلة عبر «سكايب» لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن نبات الزنجبيل من النباتات العطرية التي تؤدي لقرحة المعدة إذا زادت الكمية، شارحا أنّ النباتات العطرية مثل الزنجبيل تعتبر علاجية، ولا يصح تناولها كيفما نشاء أو بلا جرعات، ففي الدول الأوروبية يتم تناول الزنجبيل بنسب مقننة، وهي 4 جرامات في اليوم الواحد، وفي حال تجاوز هذه الكمية، قد تسبب حموضة وقرحة بالمعدة.

وشرح أستاذ الصحة العامة، أن الأعشاب تناولها مفيد جدا، ولكن يجب أن تؤخذ بقدر معين، محذرا من تناول المرأة الحامل للزنجبيل بكثرة فهو يحفز النزيف والدورة الشهرية لدى المرأة ويتسبب بالإجهاض.

أصحاب الأمراض عليهم استشارة الطبيب قبل تناول الزنجبيل

وحذر أستاذ الصحة العامة، مرضى السرطان والسكر وغيرها من الأمراض باستشارة الأطباء قبل تناول الزنجبيل، على الرغم من أنه في الحالات العادية مفيد جدا، وتحدث عن فوائد الزنجبيل، وأنه من المواد المفيدة للبشرة بشكل كبير، محذرا من الإفراط في تناول الزنجبيل واعتباره مادة آمنة كونها طبية وطبيعية.