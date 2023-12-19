استشاري تغذية علاجية: الزنجبيل والثوم مزيج جيد لمواجهة برد الشتاء

قال الدكتور محمد الشافعي استشاري تغذية علاجية بجامعة القاهرة إنه يوجد أجسام مضادة بداخلنا تمثل المناعة الخاصة بالإنسان وتمثل خطوط دفاع مثل الجلد والدموع والمخاط وتضعف بكثرة استخدام المضادات الحيوية، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام المضاد الحيوي لحماية الجسد.

المضادات الحيوية

وأضاف«الشافعى» خلال استضافته عبر برنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وجاسمين طه زكي أنه يجب استخدام المضاد الحيوي بحذر ولأمراض معينة حتى لا يقاومه الجسم ولا يتأثر باستخدام أي نوع مضاد حيوي، مشيرًا إلى أنه إذا كان المرض عبارة عن فيروس لا يلزم تناول مضاد حيوي بل يلزمة الراحة والعزل لتقليل الفيروس من الجسد ومقاومته من خلال المناعة الداخلية للجسد.

طرق طبيعية لمقاومة الفيروسات

وتابع: «يوجد طرق طبيعية لمقاومة الفيروسات وذلك عن طريق التعرض للشمس للحصول على فيتامين د والكركم والزنجبيل والثوم وزيت جوز الهند والعسل كل ذلك لمواجهة برد الشتاء».