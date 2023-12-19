رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

استشاري تغذية علاجية: الزنجبيل والثوم مزيج جيد لمواجهة برد الشتاء

كتب:

مريم جاد
07:03 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
استشارى تغذية علاجية بجامعة القاهرة

استشارى تغذية علاجية بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمد الشافعي استشاري تغذية علاجية بجامعة القاهرة إنه يوجد أجسام مضادة بداخلنا تمثل المناعة الخاصة بالإنسان وتمثل خطوط دفاع مثل الجلد والدموع والمخاط وتضعف بكثرة استخدام المضادات الحيوية، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام المضاد الحيوي لحماية الجسد.

المضادات الحيوية

وأضاف«الشافعى» خلال استضافته عبر برنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وجاسمين طه زكي أنه يجب استخدام المضاد الحيوي بحذر ولأمراض معينة حتى لا يقاومه الجسم ولا يتأثر باستخدام أي نوع مضاد حيوي، مشيرًا إلى أنه إذا كان المرض عبارة عن فيروس لا يلزم تناول مضاد حيوي بل يلزمة الراحة والعزل لتقليل الفيروس من الجسد ومقاومته من خلال المناعة الداخلية للجسد.

طرق طبيعية لمقاومة الفيروسات

وتابع: «يوجد طرق طبيعية لمقاومة الفيروسات وذلك عن طريق التعرض للشمس للحصول على فيتامين د والكركم والزنجبيل والثوم وزيت جوز الهند والعسل كل ذلك لمواجهة برد الشتاء».

 

اقرأ المزيد:

برنامج «السفيرة عزيزة» يهنئ الإعلامية ريهام السهلي بتولي رئاسة شبكة dmc

برنامج «السفيرة عزيزة» يرصد دور المرأة في مشروعات مدينة العلمين الجديدة

برنامج «السفيرة عزيزة»: المؤرخ زين نصار له بصمة خالدة في عالم الموسيقى

مبادرات أطلقها برنامج السفيرة عزيزة.. بينها «بين جيلين» و«من دولابي»

برنامج «السفيرة عزيزة» يحتفل بعيد ميلاد سناء منصور على الهواء (صور وفيديوهات)

برنامج «السفيرة عزيزة» يطلق حملة لمناهضة الإبتزاز الإلكتروني: «إنتي مش لوحدك»

«السفيرة عزيزة»: برنامج صنايعية مصر يسلط الضوء على أشهر صناعنا خلال 100 عام

الفنان محمود عامر لـ«السفيرة عزيزة»: لم أسع إلى برنامج «مذيع العرب»
بقلم مريم جاد