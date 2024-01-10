مدبولي يوجّه بتنفيذ مشروع تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير في نطاق محافظة الجيزة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور شادي الزيني، والدكتور حاتم دياب، ممثلين عن المكتب الاستشاري المختص، حيث وجّه مدبولي ببدء مشروع تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المحور المروري.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء أحمد راشد إلى أنّ هناك 11 محورا مروريا جديدا تم وجار تنفيذها حاليا بالجيزة، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على الاختناقات التي قد تحدث، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ مختلف التعارضات الموجودة في المحاور.

ولفت راشد إلى ما شهدته مختلف الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة، وأعمال تنسيق للموقع، منوها بأنّ الخطة الاستثمارية للمحافظة في السنوات الخمس الماضية كانت بإجمالي 4 مليارات جنيه، والمحافظة أنفقت 4 مليارات جنيه إضافية على الخطة، بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

ونوه محافظ الجيزة بما يتم تنفيذه من أعمال في إطار تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مؤكدا أنّها تتم على قدم وساق، وتتم المتابعة الدورية لهذه الأعمال، وبالفعل بدأت أعمال الزراعات والتشجير بالمنطقة المواجهة للمتحف.

واستعرض اللواء أحمد راشد ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطرق خلال الفترة من سبتمبر 2018، حتى ديسمبر 2023، موضحا أنّ هذه الفترة شهدت تنفيذ أعمال الرصف والتبليط لنحو 3500 شارع بطول نحو 806 كيلومترات بتكلفة اجمالية تخطت 4.6 مليار جنيه، لافتا إلى موقف إنشاء وتطوير الأسواق على مستوى المحافظة، والتي يصل عددها إلى 26 سوقا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 346 مليون جنيه، مستعرضا عدد مواقف السرفيس المنفذة حديثا والجاري تنفيذها على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شادي الزيني، ممثل المكتب الاستشاري، مشروع تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية، موضحا أنّ طول المحور يصل إلى نحو 2.25 كيلومتر بعرض 75 مترا، يبدأ من ميدان سفنكس، ويتوسطه ميدان مصطفى محمود، وينتهى بشارع السودان، ويتميز بوجود العديد من الأنشطة الإدارية والتجارية والسياحية به، مضيفا: «المحور يربط بين عدة محاور مهمة وهي (الطريق الدائري، وكورنيش النيل، ومحور 26 يوليو، وشارع السودان، وشارع البطل أحمد عبد العزيز)».

وأوضح الدكتور شادي الزيني أنّ رؤية المشروع تتمثل في تصميم محور جامعة الدول العربية كمحور تجاري خدمي ترفيهي كجزء من منطقة الأعمال المركزية في مدينة الجيزة، لافتا إلى أنّ الرؤية تستهدف تصميم عناصر تنسيق الموقع بصورة مميزة تعكس هوية المنطقة، وتشمل إضافة مناطق انتظار للسيارات تستوعب حجم الحركة العالي، وتصميم محطات للأتوبيسات علي جانبي المحور لتسهيل حركة المترددين عليه، وتطوير أرصفة المشاة، وتوفير مناطق عبور مشاة وساحات ومناطق جلوس، وتنفيذ زراعات بالأرصفة والجزيرة الوسطي بتشكيلات وعناصر مميزة، وإضافة مسارات دراجات علي جانبي الطريق وتوفير مناطق انتظار خاصه بها، واستخدام شبكة ري حديثة من خلال التحكم عن بعد إضافة إلى عناصر الإنارة المُوفرة للطاقة.

وعرض الزيني، التصميمات المقترحة لمشروع تطوير الهوية البصرية لمحور جامعة الدول العربية؛ مشيرا إلى مقترح التطوير يعتمد على تعظيم الاستفادة من الأرصفة الجانبية واستغلال أكبر مساحة ممكنة كأرصفة مشاة ومناطق انتظار سيارات علي جانبي الطريق، مضيفا: «المشروع يشتمل أيضًا على تطوير واجهات ومداخل المباني، وكذا أعمال تنسيق الموقع بما في ذلك من تصميم الزراعات وتصميم الأرضيات وأعمال الإنارة وتصميم شبكة ري حديثه».