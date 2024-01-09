مدبولي يتابع مستجدات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.

وخلال لقائه بمسؤولي وزارة الصحة، أشاروا إلى أن الفئات المستهدفة في هذه المبادرة هم المقبلون على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، وذلك بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية، والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، في إطار الاستبيان النفسي وضمان السرية والخصوصية، والمتابعة والاحالة لتلقي العلاج.

فحص 1.2 مليون شخص خلال المبادرة

وفيما يتعلق بنتائج المبادرة، أشار مسؤولو وززارة الصحة، إلى أن إجمالي الحالات التي جرى فحصها وصل إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، وذلك من خلال الكشف على الأمراض غير السارية، والأمراض المُعدية والأمراض المنتقلة جنسيا، إضافة إلى الأمراض الوراثية، فضلا عن الصحة الإنجابية.

زمن الفحص داخل المنشأة الصحية يتراوح بين 25 – 30 دقيقة

أوضح مسؤولو وزارة الصحة أنه عند بدء المبادرة كان هناك 302 مركز صحي، بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه جرى التوسع في إقامة المراكز الصحية حتى أصبح العدد الحالي للمراكز الطبية المقدمة للخدمة 365 مركزا على مستوى المحافظات، مضيفا أن زمن الفحص داخل المنشأة الصحية يتراوح بين 25 – 30 دقيقة، بينما تبلغ الفترة الزمنية اللازمة لاستلام الوثيقة المؤمنة بحد أدنى 72 ساعة وحد أقصى 14 يوما.

وشرح مسؤولو وزارة الصحة، دورة العمل داخل مراكز الفحوصات؛ مشيرا إلى أنه يجري التعامل مع الحالات التي سيجري فحصها في البداية عن طريق مكتب استقبال العيادة الخارجية ودفع الرسوم، ثم يجري التوجه لغرفة المشورة الأولية، وعقب ذلك يجري الانتقال إلى غرفة إجراء الاختبارات والقياسات بالمعمل المخصص لذلك، ثم يجري التوجه إلى غرفة الطبيب لاستكمال الفحص الظاهري وتقديم المشورة العلاجية، وفي النهاية يتسلم كل شخص جرى فحصه شهادة مؤمنة بنتيجة الفحص.

وخلال اللقاء، تحدث مسؤولو الصحة، عن مرض الثلاسيميا، وهو اضطراب وراثي في خلايا الدم، والعبء المرضي ونسبة انتشاره في مصر، ودور فحص المقبلين على الزواج في الحد من ولادة أطفال جديدة مصابة بهذا المرض، من خلال الحد من تزاوج حاملي الجين الوراثي عن طريق الفحص المبكر قبل الزواج وطرق العلاج، لافتين إلى أن مصر تعد من الدول الأكثر تضرراً بمعدلات الإصابة.

كما تطرقوا إلى الحديث عن التدريب على تنفيذ المبادرة، منوهين إلى أن هناك 800 متدرب بشكل مركزي، و1000 متدرب بشكل فرعي، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، وكذلك التدريبات الافتراضية الدورية، إذ جرى تدريب أطباء الرعاية الأولية من قبل أعضاء اللجنة العليا للمبادرة، وتدريب أطباء عيادات أمراض الدم لتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات المحولة، فضلا عن تدريب عدد من الأطباء البشريين المختصين بمشورة الزواج في وحدات الرعاية الأولية بعدد من المحافظات.

وشرح مسؤولو الصحة عمل المنظومة الإلكترونية للمبادرة، التي جرى تخصيصها لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، حيث تم ربطها مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الايدز، كما جرى التواصل مع مجمع الوثائق المؤمنة لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج، حيث يتم من خلال الربط الإلكتروني والتحويل إحالة المواطنين المحتمل إصابتهم بالفيروسات (HBV،HCV) إلى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، كما يتم إحالة المواطنين المحتمل اصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري إلى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلا عن إحالة المواطنين المحتمل إصابتهم بالأمراض غير السارية إلى مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها من أشكال التحويل.

واستعرضوا تصورات الرؤية المستقبلية للمبادرة، من خلال تطوير الاستبيان النفسي، ليشمل اضطرابات نفسية أخرى يتم التعامل معها من خلال (مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية)، وإجراء الدراسات والأبحاث من خلال التحليل العميق لقواعد البيانات لتحديد معدلات الخطورة والانتشار للأمراض المستهدفة بالفحص، وتكثيف حملات التوعية لبيان أهمية الفحص لطرفي الزواج قبل إتمام الزواج بما لا يقل عن 6 شهور، وغيرها من التصورات الأخرى.