رسالة عاجلة من «واتساب» للحفاظ على الخصوصية.. «احذر اختراق حسابك»

لا تزال إدارة تطبيقات الدردشة المختلفة وعلى رأسها تطبيق «واتساب»، تسعي لحماية مستخدميها من حين لآخر، والحفاظ على خصوصيتهم من خلال عدد من التوصيات من أجل ضمان عدم اختراق التطبيق أو حدوث أي أزمات متعلقة بالأمان.

«الحفاظ على أمان الحساب ومنع اختراقه»، تفاجأ مستخدمي تطبيق «واتساب» خلال الساعات الماضية، برسالة تحذيرية، وإرشادات من أجل التأكد من الحفاظ على خصوصية المستخدم، والتي بدأت بجلمة «‏‏نحن ملتزمون بالحفاظ على خصوصيتك».

رسالة عاجلة من واتساب بشأن أمان الحساب

وحددت إدارة «واتساب» 3 طرق من أجل الحفاظ على سلامة مستخدمي التطبيق والتي جاءت على النحو التالي:

‏‏‏‏1 - لا تشارك كود التحقق المكون من 6 أرقام مع أي شخص آخر.‏‏

2 - إذا قام شخص ما بقفل حسابك، فأعد تسجيل رقمك لإزالة صلاحية وصوله، ويرجى العلم أنه لا يمكن لأي شخص آخر غيرك رؤية رسائلك السابقة.‏‏

3 - احرص دائمًا على استخدام أحدث إصدار من تطبيق واتساب الرسمي، وإننا نقوم دائمًا بتوفير تحديثات أمنية بشكل مستمر من أجلك.‏

ميزة جديدة من واتساب للحفاظ على الخصوصية

وكانت «واتساب» أطلقت ميزة جديدة خلال الأيام الماضية، ضمن خطة الحفاظ على الخصوصية، من خلال إمكانية إنشاء اسم المستخدم لكل حساب، وذلك في طريقهم لإلغاء اضطرار المستخدم مشاركة رقم هاتفه، على أن تحل الأسماء محل الأرقام.

تساعد هذه الميزة على التواصل بين المستخدمين، دون الحاجة للكشف عن أرقام هواتفهم الشخصية، وذلك في حالة عدم رغبة المستخدم في الإفصاح عن معلومات الاتصال الخاصة به ومشاركة رقم هاتفه مع الآخرين.