طرق الإبلاغ عن التجار حال رفع الأسعار.. رقم واتساب وخط ساخن

تواصل المحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة وجهاز حماية المستهلك متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع وتحديدا السلع الإستراتيجية من السكر والزيت والأرز وخلافه، من أجل السيطرة على الأسواق وضبط أسعار السلع والحد من أي تلاعب في أسعار عدد من السلع، مع تنفيذ حملات رقابية موسعة على الأسواق والمحلات والتأكد من الإعلان عن الأسعار والتصدي لعملية البيع بأزيد من السعر، حيث تقوم الجهات المختصة الجهاز بحملات رقابية موسعة على الأسواق للتصدي للغش التجاري، وتحرير محاضر ضد المخالفين على الفور وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

أسعار السلع

وحدد جهاز حماية المستهلك، وسائل الاتصال به والإبلاغ عن أي مخالفات بشأن الأسعار والسلع على مدار 24 ساعة، حيث يمكن للمواطنين الاتصال برقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو «19588» أو عبر رقم «الواتساب» 01000000329.

شكوى إلكترونية

ومن الخدمات المتاحة للمواطنين، تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأيضا يمكن الإبلاغ عن التجار والخط الساخن لها 16528.