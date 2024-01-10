كيف يتسبب الذكاء الاصطناعي في اختفاء العديد من الوظائف؟

لم يترك الذكاء الاصطناعي مجالا إلا وتنبأ بمستقبله، كالوظائف والحرف، إذ أكد خبير تكنولوجيا معلومات أنّ الذكاء الاصطناعي هو أكثر التقنيات تطورا في العالم، ويتمتع بإمكانية تحويل العديد من جوانب حياتنا، ومع ذلك، يشكل تهديدا لكثير من الوظائف، وهو ما يعني أن كثيرون يضطرون إلى ترك وظائفهم أو استبدالها في نهاية المطاف.

المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، استعرض مدى أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلا وكيف تسبب في اختفاء العديد من الوظائف؟، موضحا أنه يجب على الأشخاص مواكبة التطور التكنولوجي الهائل.

اختيار مهام متخصصة في الذكاء الاصطناعي

خبير تكنولوجيا المعلومات، وجه عدة نصائح خلال استضافته مع الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، من بينها، ضرورة التركيز على اختيار المهام المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «AI»، اعتبارا من العام الجاري حتى 2030، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي اخترق مجالات كثيرة حتى الطعام والشراب.

الذكاء الاصطناعي بإمكانه حاليًا صنع وجبات معينة، كما أن هناك مطاعم تعمل بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي في تحضير الوجبات والمشروبات بأشكال مختلفة، وفق خبير تكنولوجيا المعلومات: «في مطاعم بتشتغل بشكل كامل بتقنية الذكاء الاصطناعي من خلال روبوتات».

أحمد طارق، شدد على ضرورة اختيار مجال مناسب للدراسة أو العمل يكون قائما على الذكاء الاصطناعي، كون الـ«AI» أصبح المستقبل، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة الالتحاق بالكليات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للتعلم.

اختفاء مهن ومتوقع ظهور 140 مليون وظيفة

خبير تكنولوجيا المعلومات قال: «على سبيل المثال لو كنت تعمل مصورا هناك أدوات كثيرة منتجة عن طريق الذكاء الاصطناعي»، مردفا أن الذكاء الاصطناعي تسبب في اختفاء مهن كثيرة ومتوقع ظهور 140 مليون وظيفة جديدة الفترة المقبلة بفضل الـAI».