«القومي للحوكمة» يطلق مسابقة أوراق بحثية حول الذكاء الاصطناعي

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاقه مسابقة أوراق بحثية حول موضوع «الحوكمة والذكاء الأصطناعي»، خلال الفترة من 8 ينايرحتي 1 مارس 2023.

ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)

وحول المسابقة قالت دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إننا نشهد الآن ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، فهو ينمو بشكل هائل ويشهد تطبيقات جديدة ومتزايدة كل يوم في جميع القطاعات، وأصبح للاستخدام المتزايد للبيانات الضخمة الكثير من التأثيرات الإيجابية والسلبية، لذا فإن وجود إطار تشريعي ومؤسسي وحوكمة هو الذي يضمن الاستخدام الجيد والأمثل للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في مصر.

وأضافت أن الفئة المستهدفة من مسابقة أوراق بحثية حول موضوع «الحوكمة والذكاء الاصطناعي»، هي الباحثين المصريين والعرب من مختلف القطاعات والفئات العمرية، وتشمل جوائز المسابقة نشر البحث في المجلة الخاصة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إدارج الباحثين كمدربين معتمدين في الأنشطة التي يقوم بها المعهد، والمشاركة في الفاعليات والمبادرات والأنشطة التي يقوم بتنفيذها المعهد.

مواكبة آثار التطبيقات الجديدة والمتزايدة للذكاء الاصطناعي

وتتمثل أهداف ومحاور المسابقة في مواكبة آثار التطبيقات الجديدة والمتزايدة للذكاء الاصطناعي، معالجة التحديات المختلفة، التصورات المستقبلية المتوقع أن تتسبب فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، العلاقة بين مفاهيم ومبادئ الحوكمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أهمية الأخذ بمبادئ الحوكمة وأثرها نحو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الحاجة لوجود ميثاق أخلاقي لاستخدام التقنيات والتطبيقات المستحدثة، الذكاء الاصطناعى وحوكمة المعلومات وضمان سرية وحماية البيانات، ومجالات التأثير والتأثر بالذكاء الاصطناعي في مصر.

شروط الورقة البحثية

وتتضمن شروط الورقة البحثية ضرورة وجود اسم الباحث أو فريق البحث، الدرجة العلمية، بيانات التواصل، عنوان ووصف موجز للموضوع الذي تتناوله الورقة البحثية ويكون مرتبط بالأهداف المذكورة، الأسلوب العلمي المنهجي المتبع في البحث، لمحة موجزة عن النتائج المتوقعة للبحث النهائي، وتقديم نسخة أصلية من البحث إلى جانب التأكد من عدم وجود انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين.