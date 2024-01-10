«فن ثلاثي الأبعاد».. «إسلام» شاب يبدع في صناعة مجسمات الجلد الطبيعي (فيديو)

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا تليفزيونيًا حول صناعة لوحات فنية مصنوعة من الجلد الطبيعي يدويًا، إذ التقت مع إسلام محمود صانع الجلود، الذي قال إنَّه يعمل في هذا المجال منذ 10 سنوات، وقد بدأ بصناعة المنتجات الجلدية الصغيرة، ثم انتقل إلى صناعة الملابس ووضع الرسومات عليها.

وأوضح «إسلام» أن الكثير من الناس أشادوا بأعماله، إذ طلب منه بعض مستقلي الدراجات النارية صناعة لوحات فنية مجسمة تحمل شعاراتهم أو أسمائهم أو رسومات خاصة بهم، مضيفًا أنَّه يسعى إلى مواكبة العصر من خلال استخدام تقنية 3D في صناعة لوحاته الفنية.