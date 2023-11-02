أحد أبطال مسلسل «الصياد» يفتح ورشة لتصنيع منتجات الجلد الطبيعي (صور)

حرص الفنان إسماعيل شرف، أحد نجوم مسلسل «الصياد» والدراما التليفزيونية بشكلٍ عام، على استغلال موهبته في صناعة المنتجات المختلفة من الجلود الطبيعية، واستثمارها بشكلٍ احترافي من خلال تأسيس ورشة يُمارس من خلالها تلك الموهبة، الذي يمتلكها بجانب التمثيل.

يهوى إسماعيل شرف، صناعة منتجات عدّة من الجلود الطبيعية، مثل «الجرابات» و«المحفظة» بأشكالٍ مبتكرة، دون الاستعانة بماكينات أو وسائل تكنولوجية حديثة، بل يستهوى صناعتها بيده، لذا قد تستعرق القطعة الواحدة، عدة أيام، حتى ينتهي منها نهائيًا.

واستغل الفنان إسماعيل شرف، في إبراز تلك الموهبة لجمهوره عبر منصة الفيديوهات الشهير «تيك توك» حيث يظهر في مقاطع مصورة من داخل مقر ورشته البسيطة بالقاهرة، ويستعرض المنتجات الذي يصنعها، ويتحدث عنها وكأنه في علاقة «غرامية» معها، ليكشف عن مدى عشقه الشديد لتلك الهواية.

لم تقتصر المقاطع المصورة للفنان إسماعيل شرف، عند هذا الحد، فهو يصطحب جمهوره أيضًا إلى ورش الجلود، ويأخذهم في رحلة خلال شراء الجلود، ويُبرز طريقة تعامله مع التجار، وكيف يختار المواد الخام الذي يستخدمها في مشروعه، وغيرها من المقاطع التي لاقت استحسانًا جماهيريًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك الفنان إسماعيل شرف، في تجارب فنية عديدة، حقق من خلالها نجاحًا جماهيريًا واسعًا، منها مسلسل «العائدون» مع الفنان أمير كرارة، و«النمر» لـ محمد عادل إمام، و«الصياد» لـ يوسف الشريف، و«كل ما نفترق» لـ ريهام حجاج، و«الأخ الكبير» لـ محمد رجب، وغيرها من التجارب الفنية.