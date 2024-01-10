الرئيس الفلسطيني لوزير الخارجية الأمريكي: الناس في غزة تموت جوعًا

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» في رام الله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب بوقف إطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات بشكل كثيف لقطاع غزة، حيث لا ماء ولا دواء أو غذاء، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث يصل أن بعض الناس يموتون جوعا.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الأطفال يبكون من عدم وجود مواد تموينية تكفيهم لليوم التالي، موضحة أن المعلبات التي باتت هي المظهر الوحيد لإطعامهم غير كافية، وكانت هناك مطالبات من الرئيس عباس بوقف لإطلاق النار وأن تضغط واشنطن على إسرائيل لوقف العدوان وأن يكون هناك مجال لعودة الفلسطينيين إلى الشمال.

وتابعت: «كان هناك دعوات شبابية وفصائلية لأن تكون هناك مسيرات تجوب شوارع رام الله رفضا لزيارة الوزير الأمريكي، وذلك لوقوف مجازر في قطاع غزة ووقوف الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن أمام المطالبات بوقف إطلاق النار».