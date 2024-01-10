وزير الدفاع البريطاني: الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، في إشارة إلى الهجمات التي يشنها الحوثي على السفن التي لها علاقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني: «ما فهمته أن السفينة البريطانية التي هاجمها الحوثي في البحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن»، حسب أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.