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وزير الدفاع البريطاني: الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو

كتب:

هانى حسن
02:58 م | الأربعاء 10 يناير 2024
وزير الدفاع البريطاني

وزير الدفاع البريطاني

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، في إشارة إلى الهجمات التي يشنها الحوثي على السفن التي لها علاقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني: «ما فهمته أن السفينة البريطانية التي هاجمها الحوثي في البحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن»، حسب أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

 

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بقلم هانى حسن