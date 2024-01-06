«واشنطن» تعلن إسقاط مسيرة بالقرب من عدة سفن تجارية في البحر الأحمر

أسقطت سفينة «يو إس إس لابون» الأمريكية، طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في جنوب البحر الأحمر، بالقرب من عدة سفن تجارية، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن إسقاط المسيرة جاء دفاعا عن النفس، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية «يو كيه إم تي أو»، تلقيها بلاغًا باقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية جنوب شرقي ميناء المخا الواقع جنوب غربي اليمن، مشيرة في بيان إلى عدم رؤية أسلحة.

ودعت «يو كيه إم تي أو»، السفن إلى الحذر خلال إبحارها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.