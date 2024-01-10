مستشار رئيس الوزراء الأردني: القاهرة وعمان تقفان بقوة أمام مخططات تهجير الفلسطينيين

قال محمد حسن التل مستشار رئيس الوزراء الأردني، إن مصر والأردن يقفان بقوة أمام مخططات التهجير من غزة أو الضفة، و«قمة العقبة» تستهدف دعم جهود السلطة الفلسطينية.

واشنطن ضاقت ذرعًا بهذا التعنت الإسرائيلي

وأضاف مستشار رئيس الوزراء الأردني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن ضاقت ذرعًا بهذا التعنت الإسرائيلي ولا بد من الضغط الحقيقي لانتزاع ولو شيء قليل لإنقاذ الفلسطينية وتمكين السلطة الفلسطينية، موضحا أن ما صرح به أمس وزير الخارجية الأمريكي بعد لقائه بالقيادة الإسرائيلية أنه أخذ موافقة منها على دخول بعثة أممية إلى شمال غزة لتمكين المواطنين في غزة من العود إلى الشمال.

القيادة الإسرائيلية المتطرفة

وتابع أن هذا التطور يعد مهما لأن القيادة الإسرائيلية المتطرفة كانت تصر على أن شمال غزة سيكون منطقة عازلة لحماية إسرائيل.