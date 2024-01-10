5 مكاسب من القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين: أهداف محددة لدعم غزة

تبنّت الدولة المصرية جوانب عديدة في مناقشاتها على هامش المشاركة في القمة الثلاثية «المصرية - الأردنية - الفلسطينية»، التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الدول الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، ودفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية.

هدف القمة الثلاثية

وتزامنا مع توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية لعرض رؤية مصر في القمة الثلاثية، يرى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنّ هناك مجموعة من المكاسب وراء لقاء الزعماء الثلاثة في ظل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل.

وأوضح «الرقب» خلال حديثه مع «الوطن»، أنّ الدول الثلاثة المشاركة في قمة العقبة تدخل بشكل كبير في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نتيجة الظروف السياسية؛ ليصبح لقاءهما ردا على ما يحدث داخل فلسطين من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

مكاسب القمة الثلاثية

وبين المكاسب المتوقعة من اللقاء الثلاثي، تنسيق المواقف وترتيبات الأوراق لكيفية وضع آلية لمواجهة الاحتلال وإصراره على عمليات التهجير، بحسب «الرقب»، متوقعا مناقشة الوصول إلى حل سياسي وليس أمني فقط.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنّه سيتم وضع آليات للتشاور بشأن ما تعرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي عن الهجرة الطوعية لأهل غزة، والتأكيد على التحديات المرتبطة بمشروع سياسي وإقامة دولة مستقلة لفلسطيني.

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي زيد الأيوبي، أنّ القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية تعكس وحدة الموقف المشترك لأطراف القمة، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية جراء العدوان الاسرائيلي على غزة.