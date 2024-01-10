«القاهرة الإخبارية»: وقفة احتجاجية للصحفيين في تركيا تضامنا مع زملائهم الشهداء بغزة

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن الصحفيين العاملين في تركيا نظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع زملائهم الشهداء بغزة.

وأضاف أن المواطنين الأتراك والنشطاء وقفوا ونددوا بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل سواء كانت بحق المدنيين أو الصحفيين العاملين في قطاع غزة، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يراهن على تراجع قضية فلسطين على وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن المشاركين بالتظاهرة أكدوا أنه بالفعل أصبح الملف الفلسطيني في المرتبة الثالثة أو الرابعة في التليفزيون التركي، ما يرغبه كيان الاحتلال الإسرائيلي وينفذه عبر قتل الصحفيين.