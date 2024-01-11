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حظك اليوم برج الثور الخميس 11-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:06 ص | الخميس 11 يناير 2024
برج الثور

برج الثور

يتصف مولود برج الثور بالثبات، والعمل بجدية والاستقرار، وكذلك يتمتع بالقوة والقدرة على التحمل والصبر. وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الثور الخميس 11-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور الخميس 11-1-2024 على الصعيد المهني

قد تتعرض اليوم لبعض التحديات التي تخص شؤون العمل، ولربما تواجه بعض الضغوط والمسؤوليات الإضافية، التي تتطلب منك التركيز والجهد الإضافي؛ ولذا فمن المهم لك أن تعمل على تنظيم وقتك وتحديد الأولويات؛ لتتمكن من تخطي ذلك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 11-1-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعدي العاطفي، فقد يكون لديك تحسن في العلاقات العاطفية، وربما تشعر بالاستقرار والراحة؛ ولذا فمن المهم أن تستمتع باللحظات المميزة مع شريك حياتك، وتحافظ على التوازن في العلاقات العاطفية.

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بقلم عبدالعزيز سلامة