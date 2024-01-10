يعرف برج الثور بأنه شخصية تميل إلى الهدوء حيث يمتلك صفات إيجابية تجعله من الشخصيات المميزة، كما يتمتع بالكثير من الصفات السلبيّة، منها الغيرة وحب التملك، والاتكالية، والانفعال والغضب السريع، وعدم التحكم في مشاعر الغضب، وبعضهم يميل إلى الانطوائية وعدم بناء علاقات دائمة.

ومن مشاهير برج الثور الأديب المصري طه حسين، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، لذا نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10-1-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الثور اليوم مهنيا

التطوير في العمل، يمكن أن يساعدك على جمع الأموال، لذا استعد وابتعد عن الدخول في أي تفاصيل أخرى ترهق تفكيرك، ولا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تنصحك الأفلاك يا برج الثور بأن تحاول أن تنسي ما حدث في الماضي، وتجنب الدخول في أي علاقة جديد قبل الانتهاء من القديم خلال الفترات الحالية.