أستاذ علوم سياسية: مخططات حكومة نتنياهو تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القمة الثلاثية في العقبة، اليوم الأربعاء، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة مهمة في هذا التوقيت، لرفض مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه على أمريكا أن تتفهم موقف الدول الثلاث، وخاصةً مصر، في هذا الشأن.

وأشار طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ضمن برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن مصر وقفت أمام كل التحديات التي تجابه هذا الملف، منوهاً بأن مخططات حكومة تل أبيب الشيطانية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن رؤية مصر رؤية شاملة لكل الأوضاع في القطاع والضفة الغربية.

على إسرائيل مراجعة سياستها في القضية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل عليها مراجعة سياستها في القضية الفلسطينية، بالتزامن مع وصول الطرف الإسرائيلي إلى محاكمة في جرائم حرب، غداً الخميس، بمحكمة العدل الدولية، مشيداً بدور مصر الذي يحدد موقف بوصلة القطاع خلال الفترة المقبلة.

السلطة الوطنية الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين

وتابع «فهمي» قائلاً إن مصر تتحدث مع السلطة الفلسطينية، وهي الطرف الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وهناك تنسيق كامل ودعم دولي للسلطة الفلسطينية، التي قد تبدأ في الحوار لحل أزمة قطاع غزة.