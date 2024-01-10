جدري القرود ينتشر في إسرائيل.. هلع وخوف داخل المستشفيات

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، عن الإبلاغ عن حالات إصابة معزولة بفيروس جدري القرود في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، مما سبب حالة من الخوف داخل المستشفيات الإسرائيلية، حيث تفشي المرض وسط زيادة واضحة للأمراض التنفسية.

تفاصيل الإصابات داخل إسرائيل

وبحسب الصحيف، فإنه منذ نحو عام ونصف، حدث تفشٍ للفيروس في جميع أنحاء العالم، وتم خلاله تسجيل العديد من الإصابات بين البشر، وكانت العدوى بسبب الاتصال الوثيق، لافتة إلى أن المرض نشأ في أفريقي حيث يوجد في العديد من القوارض، وقد يصاب الأشخاص الذين يتعاملون معهم بالعدوى.

وفي وقت تفشي المرض، كان هناك أيضًا حوالي 260 مصابًا في إسرائيل، لكن بسبب اللقاحات حدث انحسار للمرض؛ لكن في الأشهر الأخيرة ظهر عدد من الإصابات الجديدة، بعضهم أصيب في الخارج وعاد إلى إسرائيل بالمرض، كما أصيب أفراد في إسرائيل.

معلومات عن جدري القرود

وقالت الصحيفة العبرية، إن الفيروس لم يرحل وعندما يتم تطعيم معظم الأشخاص المعرضين للخطر تكون العدوى قليلة، ولكن تشهد دولة الاحتلال حاليًا إصابات معزولة.

كما أشارت «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إلى أن هناك أنباء عن اكتشاف سلالة أكثر فتكا من الفيروس في الكونغو، حيث تم الإبلاغ عن تفشي مرض جدري القرود الشهر الماضي مع إصابة العديد من الأشخاص (حوالي 12 ألفًا).

وبحسب منظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود هو مرضٌ يسببه فيروس جدري القردة، ويمكن أن يتسبب في حدوث طفح جلدي مؤلم وتضخم للغدد الليمفاوية وحمى، ويتعافى معظم الناس منه تماماً، لكن البعض منهم يصابون بمرض شديد.

وقد يصاب أي شخص بمرض جدري القردة، عن طريق مخالطة لأشخاص المصابين، عن طريق اللمس أو التقبيل أو الاتصال الجنسي، وملامسة الحيوانات المصابة لدى صيدها أو سلخها أو طهيها، وملامسة مواد مثل الملاءات أو الملابس أو الإبر الملوثة، وملامسة الحوامل المصابات اللواتي قد ينقلن الفيروس إلى أجنّتهن.