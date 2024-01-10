«واقع اللغة العربية ومستقبلها» بصالون عبدالمعطي حجازي في بيت الست وسيلة الأحد

يستهل بيت الشعر العربي «مركز إبداع الست وسيلة»، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أنشطة في العام الجديد، في السادسة مساء الأحد المقبل «14 يناير 2024»، بإقامة صالون الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، الذي يناقش قضية «اللغة العربية.. واقعها ومستقبلها»، بمناسبة احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية.

المشاركون في الصالون

ويشارك في الصالون، الدكتور عبدالحكيم راضي الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية، والدكتور أبواليزيد الشرقاوي الأستاذ بكلية دار العلوم، والدكتورة هدى عطية الأستاذة بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد تمام الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف، والدكتور عايدي علي جمعة الأستاذ بجامعة msa، وتدير المناقشة الكاتبة والإعلامية سمية عبدالمنعم، الصحفية بجريدة الوفد.

بيت الست وسيلة

ويقع بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، على بعد أمتار قليلة من شارع المعز لدين الله الفاطمي التاريخي، الذي يعتبر أحد أهم المعالم الإسلامية المشيدة بمصر، ويمتاز بجمال تصميمه وروعة بنائه، ما يجعله نموذجا فريدا للعمارة.

ومن الجدير بالذكر، أن «بيت الشعر العربي»، يديره الشاعر والكاتب الصحفي عمر شهريار، خلفا للشاعر سامح محجوب.