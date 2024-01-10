المدينة الشبابية بالأقصر تستضيف جهاز المنتخب الباحث عن مواهب الصعيد 

استقبلت المدينة الشبابية بالأقصر، اليوم الأربعاء، الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005، بقيادة الكابتن وائل رياض شيتوس المدير الفني للمنتخب.

البحث عن أفضل العناصر وضمها لمنتخب الشباب

ويأتي تواجد الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالأقصر، في إطار خطة الجهاز الفني للبحث عن أفضل العناصر وضمها للمنتخب، حيث يقيم الجهاز الفني خلال هذه الفترة في المدينة الشبابية بالأقصر، ويتابع على مدار هذه الفترة أكبر عدد من لاعبي الصعيد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 بالأقصر، يؤكد حرص الوزارة على اكتشاف المواهب في كل أنحاء الجمهورية وخاصةً محافظات الصعيد، وتقديم كل الدعم لهم لتمثيل مصر في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم جميع المنتخبات الوطنية، وتحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاحات.

الوزير: الأقصر تمتلك العديد من المواهب الرياضية

وأضاف «صبحي» أن محافظة الأقصر تمتلك العديد من المواهب الرياضية، وأن الوزارة تسعى إلى اكتشاف هذه المواهب ورعايتها، حتى تتمكن من تمثيل مصر في المحافل الدولية، وتحقيق الإنجازات للبلاد، لافتا أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع اتحاد الكرة في جميع المجالات، لتحقيق مصلحة الكرة المصرية، وتقديم أفضل صورة للرياضة المصرية في الخارج.

وأشار وزير الشباب إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق العدالة بين جميع المحافظات، من خلال توفير فرص متساوية للجميع، في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي.

وأشاد الجهاز الفني لمنتخب الشباب بتوفير المدينة الشبابية بالأقصر كل سبل الراحة والدعم للجهاز الفني، وتوفير الأجواء المناسبة للكشف عن المواهب في الصعيد، مقدماً الشكر لوزير الشباب والرياضة لاستقبال الجهاز الفني داخل إحدى المنشآت الشبابية، مشيداً بالإمكانات المتميزة التي تمتلكها المدينة الشبابية.

اكتشاف المواهب في الصعيد شمالا وجنوبا

وأعرب الجهاز الفني عن سعادته بتواجده في محافظة الأقصر، وحرصه على اكتشاف المواهب في الصعيد شمالاً وجنوباً، وتقديم كل الدعم لهم للانضمام لمنتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2005.