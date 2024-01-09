«الشباب والرياضة» توقع عقد رعاية بـ30 مليون لدعم أبطال أولمبياد باريس 2024

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول عقد رعاية مع ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر لدعم ولرعاية أبطال مصر المتميزين في الألعاب الفردية؛ لتأهيلهم بشكل مثالي لتحقيق نتائج إيجابية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «أولمبياد باريس 2024»، ودعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتي أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكذلك استمرار دعم المواهب الرياضية خاصة في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بدعم مالي يصل إلى 30 مليون جنيه لهذا العام.

وقالت وزارة الشباب في بيان لها، اليوم، إنه بموجب عقد الرعاية تتولى شركة «بالم هيلز» تقديم كامل الدعم لأبطال مصر الرياضيين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024 لتحقيق حلم التتويج بالميداليات ورفع علم مصر على منصات التتويج، وكذلك المساهمة في اكتشاف مواهب جديدة، وإعدادها بشكل احترافي للمنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك في إطار رؤية الشركة لدعم المواهب الرياضية بوجه خاص، وتنمية الرياضة المصرية بشكل عام.

دعم المشروع القومي لموهوبي الإسكواش

وأضاف البيان أن «بالم هيلز» تتولى دعم المشروع القومي لموهوبي الإسكواش وإعداد أبطال للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 لاستغلال ريادة مصر للعبة في الفوز بميداليات بأولمبياد 2028، وتحسين مركز مصر في التصنيف الإجمالي لعدد الشركات الفائزة بالميداليات.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة برعاية ودعم الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة متطلباتهم في ضوء تهيئة الأجواء والظروف المحيطة بهم؛ لتحفيزهم على التركيز، والاستعداد الأمثل لمختلف البطولات الدولية سعيا لاستدامة تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

صبحي: زيادة قاعدة الممارسة في كل الالعاب

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تسعى دائما لتسهيل عمل القطاع الخاص لأن الجميع مقتنع بدورهم في تنمية الرياضة المصرية.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة من خلال المشروع القومي للبطل الأولمبي هي زيادة قاعدة الممارسة في كل الألعاب لضخ المزيد من المواهب للمنتخبات الوطنية.

وتابع: «ننسق مع الاتحادات الرياضية دائما بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية التي تعمل باحترافية»، لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستظل الداعم الأكبر للجنة الأولمبية.